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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch in Saalfelder Freibad gesucht: Hoher Sachschaden

Saalfeld (ots)

Im Laufe der zurückliegenden Nacht -von Montagabend bis Dienstagmorgen- brachen bislang unbekannte Täter in das Saalfelder Freibad ein.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich der/ die Unbekannte/n über ein Fenster widerrechtlich Zutritt zum Freibadimbiss.

Im Anschluss wurden mehrere Räume aufgesucht und mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen. Darüber hinaus entstand erheblicher Sachschaden. Neben Beschädigungen am Kiosk und in den Räumlichkeiten wurden infolge eines durch die Tat verursachten Stromausfalls auch technische Geräte beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Täter sind bislang unbekannt und flüchtig. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in der zurückliegenden Nacht im Bereich des Saalfelder Freibades (Tiefer Weg) verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 03671 560 bei der Polizei in Saalfeld zu melden. Bitte geben Sie dabei die Vorgangsnummer 0176202 an.

Der Freibadbetrieb als solches ist Stand 14.07.2026, 11 Uhr, nicht beeinträchtigt und verläuft den Umständen entsprechend normal.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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