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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Steinach (ots)

Am Sonntag, gegen 14.00 Uhr, überholte der 18-jährige Fahrer eines PKW in Steinach einen vor ihm fahrenden PKW. Dabei übersah er den sich im Gegenverkehr befindlichen 63-jährigen Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Dieser schlitterte mehrere Meter über die Straße, bis er an der Leitplanke zum Liegen kam. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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