Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Frontalzusammenstoß nach Überholmanöver - Führerschein sichergestellt

Oberweißbach/ Mellenbach (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es gegen 15:30 Uhr auf der Kreisstraße 137 zwischen Oberweißbach und Mellenbach zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Fahrer eines VW befuhr die Strecke von Oberweißbach kommend in Richtung Mellenbach. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte er zum Überholen eines vorausfahrenden Pkw an und unterschätzte dabei die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden Fahrzeugs. In der Folge kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw. Bei dessen Fahrer handelte es sich um einen 55-jährigen Mann, der mit einem Trabant unterwegs war. Glücklicherweise wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt. Beide Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme führten die eingesetzten Beamten bei dem 25-jährigen Unfallverursacher einen Drogenvortest durch. Dieser reagierte positiv auf Cannabis. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus veranlasst. Zudem stellten die Polizeibeamten den Führerschein des Mannes sicher. Gegen den 25-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs gemäß § 315c StGB ermittelt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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