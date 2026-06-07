Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schlagabtausch beim Kulturrausch

Sonneberg (ots)

Polizeilich blieb die Veranstaltung im Großen und Ganzen friedlich. Es kam am Samstag kurz nach Mitternacht lediglich zu einer protokollierten Auseinandersetzung zwischen offensichtlichen Besuchern, in dem ein 18-Jähriger mit anderen Personen im Streit war. Als ein 23-jähriger Mann den Streit schlichten wollte und dazwischen ging, bekam dieser einen Schlag von einer unbekannten Person ab. Daraufhin schlug er zurück - konnte aber auch hier niemanden benennen, den er traf. Er erlitt bei dem Schlagabtausch leichte Verletzungen, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,80 Promille. Der 18-jährige Geschädigte war ebenfalls leicht verletzt, neben kleineren Verletzungen an den Händen war sein Kniegelenk lädiert. Auch er war alkoholisiert, allerdings erbrachte er nur einen Wert von immerhin 0.94 Promille.

Der Auslöser für den Streit konnte vor Ort nicht ausfindig gemacht werden. Gegen beide Personen wurde ein Ermittlungsverfahren eröffnet.

Etwa eine Stunde zuvor wurde einem Mitarbeiter des Rettungsdienstes von einem Besucher beleidigt. Ursächlich hierfür war, dass der Sanitäter bemerkte, wie der 53-jährige Mann außerhalb der Sanitäranlagen sein Geschäft verrichtete. Als er den Mann ansprach, zeigte dieser ihm den Mittelfinger. Auch ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung.

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