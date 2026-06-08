Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Kind

Gräfenthal (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 17:30 Uhr im Launsteiner Weg in Gräfenthal zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind. Eine 50-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw den Launsteiner Weg in Richtung Bahnhofstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen lief plötzlich ein siebenjähriger Junge zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Trotz der geringen Geschwindigkeit der Fahrerin und einer unmittelbar eingeleiteten Vollbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Das Kind wurde vom Pkw erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Die Mutter des Jungen befand sich vor Ort. Das Kind wurde anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt es keine schwerwiegenden Verletzungen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Hinweise auf eine Alkohol- oder Drogenbeeinflussung der Fahrzeugführerin liegen nicht vor.

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