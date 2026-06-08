PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Kind

Gräfenthal (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 17:30 Uhr im Launsteiner Weg in Gräfenthal zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind. Eine 50-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw den Launsteiner Weg in Richtung Bahnhofstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen lief plötzlich ein siebenjähriger Junge zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Trotz der geringen Geschwindigkeit der Fahrerin und einer unmittelbar eingeleiteten Vollbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Das Kind wurde vom Pkw erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Die Mutter des Jungen befand sich vor Ort. Das Kind wurde anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt es keine schwerwiegenden Verletzungen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Hinweise auf eine Alkohol- oder Drogenbeeinflussung der Fahrzeugführerin liegen nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 07.06.2026 – 12:46

    LPI-SLF: Fahrradfahren unter Alkoholeinfluss

    Sonneberg (ots) - In der Nacht zum Sonntag wurden zwei Radfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass ein 30-Jähriger mit 1,89 Promille sein Fahrzeug führte. Er fiel den Beamten in der Neustadter Straße durch umfassende Schlangenlinien auf. Er wurde im nahen Krankenhaus einer Blutprobenentnahme unterzogen und ihm anschließend die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wegen ...

    mehr
  • 07.06.2026 – 12:34

    LPI-SLF: Schlagabtausch beim Kulturrausch

    Sonneberg (ots) - Polizeilich blieb die Veranstaltung im Großen und Ganzen friedlich. Es kam am Samstag kurz nach Mitternacht lediglich zu einer protokollierten Auseinandersetzung zwischen offensichtlichen Besuchern, in dem ein 18-Jähriger mit anderen Personen im Streit war. Als ein 23-jähriger Mann den Streit schlichten wollte und dazwischen ging, bekam dieser einen Schlag von einer unbekannten Person ab. Daraufhin ...

    mehr
  • 06.06.2026 – 19:00

    LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt in Blankenberg

    Rosenthal am Rennsteig (ots) - Am Freitag, den 05.06.2026 gegen 23:30 Uhr wurde ein 56-jähriger Opel-Fahrer in der Ortslage Blankenberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren