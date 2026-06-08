Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Saalfeld (ots)

Am 03.06.2026 ereignete sich im Zeitraum von 07:30 Uhr - 15:30 Uhr in Saalfeld in der Reinhardtstraße auf der Parkschleife des Heinrich Böll Gymnasiums ein Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Die Geschädigte hatte ihren grauen Pkw Seat in der ersten Parklücke aus Fahrtrichtung Südstadtgalerie geparkt. In diesem Zeitraum wurde das Fahrzeug durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Unterhalb des linken Außenspiegels wurde ein langer Kratzer im Lack festgestellt, welcher sehr tief in den Lack eingedrückt war. Zeugen werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0137410 bei der Saalelder Polizei zu melden.

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