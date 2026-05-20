Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Unfall nach Ausparkmanöver
Saalfeld/ Gorndorf (ots)
In Saalfeld/ Gorndorf kam es gestern Morgen zu einem Unfall, wodurch eine Person leichtverletzt wurde. Eine 43-Jährige parkte gegen 09 Uhr mit ihrem PKW von einem der Parkplätze des Geschäfts "Gorndorfer Treff aus. Hierbei übersah sie offensichtlich eine auf der Stauffenbergstraße befindliche 56-Jährige in ihrem Fahrzeug. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch beide PKW beschädigt worden. Für die Unfallfahrzeuge waren Abschleppunternehmen im Einsatz. Die 56-Jährige wurde leichtverletzt und ins Krankenhaus gebracht.
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