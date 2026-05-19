Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: 15-Jährige nach Unfall verletzt
Könitz/ Oelsen (ots)
Gegen 14.30 Uhr kam es gestern Nachmittag bei Oelsen zu einem Verkehrsunfall. Eine 15-Jährige war mit ihrem 45-km/h-Fahrzeug auf der Strecke von Könitz kommend in Richtung Oelsen unterwegs. Plötzlich kam die junge Fahrerin von der Straße ab und stieß gegen ein Verkehrszeichen. Sie wurde dadurch leichtverletzt. Der PKW musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.
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