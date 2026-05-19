LPI-SLF: 15-Jährige nach Unfall verletzt

Lauscha (ots) - Am Montagabend kam es kurz vor 20 Uhr in Lauscha zu einem Unfall mit einem E-Bike. Ein 37-Jähriger befuhr die Oberlandstraße bergab mit seinem E-Bike, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Hauswand. Dabei wurde er leicht verletzt. An der Hauswand entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Der nunmehr Beschuldigte stand sowohl unter Alkohol- und Drogeneifluss, sodass eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt ...

mehr