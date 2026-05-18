LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Hirschberg (Saale-Orla-Kreis) (ots) - Am Freitag, den 15.05.2026 kam es im Zeitraum von 14:30 - 15:00 Uhr zu einer Körperverletzungshandlung im Penny-Markt Hirschberg. Hierbei betrat ein amtsbekannter 36-jähriger Mann das Einkaufsgeschäft und trat unvermittelt einem Kind auf den Fuß, was zu einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Verursacher und dem Kindsvater führte. Kurz darauf verließ der Mann das Geschäft in ...

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