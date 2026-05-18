Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer
Sonneberg (ots)
Am Sonntag, gegen 15.55 Uhr, befuhr der 67-Jährige mit seinem Krad die Eisfelder Straße in Richtung Lichte. Als er am Fahrbahnrand/Gehweg anhalten wollte, kollidierte er mit dem dort befindlichen Bordstein und stürzte. Der Mann zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
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