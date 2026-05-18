Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Sachbeschädigung durch Graffiti
Pößneck (ots)
Im Zeitraum vom 13.05.2026 bis 15.05.2026, besprühten bisher unbekannte Täter in Pößneck in der Goethestraße die gesamte Fassade eines Wohnhauses. Weiterhin erfolgte eine Anzeigenaufnahme wegen Sachbeschädigung durch Graffiti am 16.05.2026 in Pößneck Im Lutschgen. Hier wurde das "C" am Ortseingang durch unbekannte Täter besprüht. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0120772 bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.
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