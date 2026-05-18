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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung durch Graffiti

Pößneck (ots)

Im Zeitraum vom 13.05.2026 bis 15.05.2026, besprühten bisher unbekannte Täter in Pößneck in der Goethestraße die gesamte Fassade eines Wohnhauses. Weiterhin erfolgte eine Anzeigenaufnahme wegen Sachbeschädigung durch Graffiti am 16.05.2026 in Pößneck Im Lutschgen. Hier wurde das "C" am Ortseingang durch unbekannte Täter besprüht. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0120772 bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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