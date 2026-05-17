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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugensuche nach Körperverletzung im Penny-Markt

Hirschberg (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am Freitag, den 15.05.2026 kam es im Zeitraum von 14:30 - 15:00 Uhr zu einer Körperverletzungshandlung im Penny-Markt Hirschberg. Hierbei betrat ein amtsbekannter 36-jähriger Mann das Einkaufsgeschäft und trat unvermittelt einem Kind auf den Fuß, was zu einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Verursacher und dem Kindsvater führte. Kurz darauf verließ der Mann das Geschäft in unbekannte Richtung. Wer sich zum besagten Zeitraum im Penny-Markt befand und sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichen 0120769/2026 bei der PI Saale-Orla zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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