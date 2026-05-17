Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trotz Trennungsschmerz sollte überlegt werden!

Meuselbach (ots)

Freitagmorgen musste ein Meuselbacher mehrere volle Müllsäcke und andere Gegenstände wegräumen, bevor er sein Auto aus der Garage in der Hainbergstraße fahren konnte. Nicht erfreut darüber, informierte er die Polizei, die bekannt machen konnte, dass alles im Rahmen einer Trennung dort abgelagert wurde. Es wurde davon ausgegangen, dass es sich um die Garage vom Opa des männlichen Teils der ehemaligen Beziehung handelt und stellte die Sachen einfach ab.

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