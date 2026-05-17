Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugensuche nach Sachbeschädigung im ehemaligen Kinderdorf

Dittrichhütte (ots)

Zwischen Mittwoch 15.00 Uhr und Freitag 15.25 Uhr betrat eine unbekannte Anzahl von unbekannten Tätern unbefugt das umfriedete Grundstück "Kinder- und Jugenddorf Dittrichhütte". Sie verschafften sich durch ein Fenster, welches mittels Holzplatte verschlossen war, gewaltsam Zutritt in das leere Kantinengebäude. Weiterhin verschafften sich die Personen Zutritt in das Kulturhaus. Hierfür beschädigten sie eine Fensterscheibe im hinteren Bereich des Gebäudes und stiegen in das Objekt ein. Im Objekt wurden mindestens zwei Feuerlöscher entleert. Der entstandene Sachschaden wird auf bis zu 10.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0120321 bei der Polizei Saalfeld, Telefon 03671 560, zu melden.

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