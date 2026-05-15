LPI-SLF: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach entwendetem PKW

Triptia (ots) - In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag wurde ein junger Fahrer durch einen Unfall in Triptis leichtverletzt. Kurz nach 0 Uhr befuhr der 18-Jährige mit seinem PKW die Burkhardtstraße in Richtung stadtauswärts. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn und prallte gegen eine Grundstücksumfriedung. Der Beifahrer erlitt durch den Zusammenstoß einen Schock und wurde ärztlich untersucht. Am ...

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