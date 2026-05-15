Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach entwendetem PKW
Helmsgrün (ots)
Der im Zeitraum vom 13.05.2026, 17:30 Uhr bis zum 14.05.2026, 06:30 Uhr, aus Helmsgrün entwendete PKW Nissan wurde am heutigen Tage aufgefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen.
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