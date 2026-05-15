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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach entwendetem PKW

Helmsgrün (ots)

Der im Zeitraum vom 13.05.2026, 17:30 Uhr bis zum 14.05.2026, 06:30 Uhr, aus Helmsgrün entwendete PKW Nissan wurde am heutigen Tage aufgefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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