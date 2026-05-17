Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Zeugensuche nach Sachbeschädigung an Fahrzeugen der Deutschen Post
Rudolstadt (ots)
Zwischen Mittwoch 18.00 Uhr und Freitag 06.30 Uhr wurde unbefugt das Gelände der Deutschen Post in der Rudolstädter Titaniastraße betreten und an vier Zustellfahrzeugen Graffitis mit roter Farbe angebracht. Der Sachschaden wird auf mindestens 5.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0119756 bei der Polizei Saalfeld, Telefon 03671 560, zu melden.
Rückfragen bitte an:
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Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
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