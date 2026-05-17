LPI-SLF: Zeugensuche nach Sachbeschädigung an Fahrzeugen der Deutschen Post

Bad Lobenstein (ots) - Am 15.05.2026 zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr parkte ein 47-jähriger Skoda Superb Fahrer seinen Pkw auf dem Parkplatz der Therme in der Parkstraße in Bad Lobenstein. Beim Wegfahren erkannte der Fahrer einen erheblichen Schaden an der rechten Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher, augenscheinlich ein weißes Kfz, kam seiner Vor- und Feststellungspflicht nicht nach und verließ unerlaubt die ...

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