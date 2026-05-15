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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung nach Daniel Franz

LPI-SLF: Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung nach Daniel Franz
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Rosenthal am Rennsteig (ots)

Seit dem 08.05.2026 wird der 42-jährige Daniel Franz aus Neundorf, Gemeinde Rosenthal am Rennsteig, vermisst und ist seither unbekannten Aufenthaltes. Bisherige Maßnahmen der Polizei unter Einsatz von Suchhunden sowie der Drohne und Ermittlungen im Umfeld des Mannes führten nicht zu seinem Auffinden, sodass weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten wird. Folgende Personenbeschreibung liegt vor: -schlank, 1,70m groß -trägt kurze, dunkle Haare und eine Brille -führt blaue Kapuzenjacke mit Bergmotiv und dem Aufdruck "Outdoorjackets" mit -weiterhin bekleidet mit einem grauen Pullover mit Reißverschluss, blauer Jeans und braunen Schuhen

Abweichend zu o.g. Personenbeschreibung könnte er auch einen Vollbart tragen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663-4310 oder die Kriminalpolizei Saalfeld unter 03672-417 1464 entgegen.

Ein aktuelles Foto wird der überarbeiteten Öffentlichkeitsfahndung hinzugefügt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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