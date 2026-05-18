Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Trunkenheitsfahrten

Saale-Orla-Kreis (ots)

Am vergangenen Wochenende erfolgten durch Beamte der Polizeiinspektion Saale-Orla mehrere Verkehrskontrollen. Hierbei wurden drei Verkehrsteilnehmer festgestellt, welche ihre jeweiligen Fahrzeuge unter Alkoholeinfluss führten. Am Freitag, gegen 12.10 Uhr, ergab der gerichtsverwertbar durchgeführte Atemalkoholtest bei dem 44-jährigen Fahrer eines Elektrokleinfahrzeuges in Pößneck in der Turmstraße einen Wert von mehr als 0,7 Promille. Ebenfalls am Freitag, gegen 18.25 Uhr, wurde der 44-jährige Fahrer eines PKW in Schleiz in der Hauptstraße kontrolliert. Bei ihm ergab der Test einen Wert von 0,9 Promille. Am Sonntag, gegen 15.55 Uhr, verlief der Atemalkoholtest bei dem 50-jährigen Fahrer eines PKW in Pößneck in der Raniser Straße positiv. Der gerichtsverwertbare Test ergab einen Wert von mehr als 0,7 Promille. Gegen die drei Männer wurde jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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