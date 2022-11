Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in leerstehenden Wohnblock

Bad Lobenstein (ots)

Unbekannte brachen zwischen dem 11.11.2022 und dem 13.11.2022 in den leerstehenden Wohnblock in der Rosa-Luxemburg-Straße in Bad Lobenstein ein. Im Gebäude richteten die Einbrecher weiteren Sachschaden an. Außerdem ließen sie mehrere Wannenmischbatterien, Absperrhähne sowie Wasseruhren mitgehen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell