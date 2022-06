LPI-SHL: Dach bestiegen

Meiningen (ots) - Am Abend des Sonntags, den 05.06.2022 gegen 21:00 Uhr hielt sich ein mittlerweile amtsbekannter 54-Jähriger an einem Wohnblock Am Steingraben in Meiningen auf, da er dort seine Bekannte besuchte. Vor dem Haus urinierte er für jedermann sichtbar an einen Baum, was eine Bewohnerin des Hauses bemerkte und durch sie beanstandet wurde. Der Mann beleidigte daraufhin die zurecht empörte Bewohnerin verbal und ...

mehr