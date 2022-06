Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Störenfried landet in Gewahrsamszelle

Meiningen (ots)

Am Abend des Sonntags, den 05.06.2022 gegen 21:00 Uhr hielt sich ein mittlerweile amtsbekannter 54-Jähriger an einem Wohnblock Am Steingraben in Meiningen auf, da er dort seine Bekannte besuchte. Vor dem Haus urinierte er für jedermann sichtbar an einen Baum, was eine Bewohnerin des Hauses bemerkte und durch sie beanstandet wurde. Der Mann beleidigte daraufhin die zurecht empörte Bewohnerin verbal und versuchte, einen Stein in Richtung des Fensters der Frau zu werfen. Dies konnte noch durch die Bekannte des Mannes verhindert werden. Danach stieg er, offenbar alkoholisiert, in sein Auto ein und fuhr davon. Als er wenig später zurück kam, trat und drückte er mehrfach gegen die Wohnungstür der couragierten Bewohnerin, wodurch die Tür leicht beschädigt wurde. Die hinzugerufene Polizei stellte den Störer kurz darauf in der Wohnung seiner Bekannten fest. Da er tatsächlich auch nach Eindruck der Beamten deutlich alkoholisiert und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, musste eine Blutentnahme wegen der Fahrt mit seinem Auto erfolgen. Dagegen verwehrte sich der Mann jedoch und musste letztendlich mit Zwang und unter Gegenwehr auf die Polizeidienststelle verbracht werden, wo die Entnahme der Blutproben durch einen Arzt erfolgten. Im weiteren Verlauf wurde der renitente Mann für die restliche Nacht in Gewahrsam genommen, um weitere Störungen durch ihn zu unterbinden. Ihn erwarten nunmehr Anzeigen wegen Beleidigung und Sachbeschädigung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell