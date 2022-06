Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizeieinsätze im Zusammenhang mit dem Heiratsmarkt

Kaltennordheim (ots)

Anlässlich des am Pfingstwochenende stattfindenden Heiratsmarkts in Kaltennordheim führte die Polizei einen präventiven Einsatz mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei durch, um die störungsfreie Durchführung des Volksfestes in der Rhön nach zweijähriger Corona-Zwangspause zu gewährleisten. Im Berichtszeitraum von Freitag, dem 03.06.2022 bis Pfingstmontag, den 06.06.2022 kam es im Zusammenhang mit der Veranstaltung lediglich zu wenigen polizeilich bekannten Zwischenfällen.

Bereits in der Zeit vom 03.06. zum Morgen des 04.06.2022 wurde ein in der Löwenstraße abgestellter PKW VW offenbar von einem anderen Fahrzeug im Vorbeifahren gestreift und dadurch an der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung und ist bislang unbekannt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Aufgrund der zahlreichen Besucher von nah und fern waren auch die Nebenstraßen der Ortschaft stark frequentiert und wurden zum Parken genutzt. Größere Verkehrsprobleme wurden jedoch nicht gemeldet.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 02:30 Uhr, teilte ein junger Mann mit, dass es auf dem Schlosshof zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort den 21-jährigen Bruder des Mitteilers als vermeintlichen Geschädigten fest, welcher aber derart alkoholisiert war, dass er selbst kaum Angaben zum Vorfall oder beteiligten Personen machen konnte. Nach Rücksprache mit dem Sicherheitsdienst habe dieser den Gast vielmehr aufgrund seiner Alkoholisierung und verbalen Entgleisungen aus dem Festzelt entfernt. Außer einer Schürfwunde am Ellenbogen hatte der 21-Jährige auch keine Verletzungen, wie hinzugerufene Rettungskräfte feststellten. Es wurde dennoch von Amts wegen eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen.

In der folgenden Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Polizei gegen 03:40 Uhr vom Sicherheitsdienst auf dem Schlosshof gerufen, nachdem eine alkoholisierte Person auf dem Gelände randaliert haben soll. Der Mann, welcher noch vor Eintreffen der Kräfte von Angehörigen von der Veranstaltung entfernt wurde, habe gegen Buden und Bänke geschlagen, dabei aber keinen Schaden angerichtet. Die Security hatte ihn von der Veranstaltung für das restliche Wochenende ausgeschlossen. Am Abend des Pfingstsonntags trat der selbe Mann jedoch wieder negativ in Erscheinung, indem er das Festgelände erneut betrat und dabei offenbar stark alkoholisiert war. Noch bevor die Polizei vor Ort war, hatte sich der Mann jedoch vom Gelände auf Drängen des Sicherheitsdienstes entfernt. Ihn erwartet nunmehr eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs.

