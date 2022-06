Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Firmengebäude

Hildburghausen (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Montag in der Zeit von 16:15 Uhr bis 21:20 Uhr gewaltsam Zutritt zu mehreren Werkhallen einer Firma "Am Trockenbach" in Hildburghausen. Im Inneren brachen diese zwei Automaten auf und verursachten hierbei einen Sachschaden von ca. 6.000 Euro. Ein dritter Automat hielt dem Aufbruch stand. Der Entwendungsschaden muss noch ermittelt werden. Zeugen, die verdächtige Personen am Tatort beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Hildburghäuser Polizei unter der Rufnummer 03685 778-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell