LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Pößneck (ots) - Unbekannte gelangten zwischen dem 10.11.2022 und dem 13.11.2022 gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Am Weiher in Pößneck. Dabei entstand Sachschaden am Kellerfenster und an der Terrassentür in Höhe von etwa 500 Euro. Die Einbrecher ließen zwei Schmuckstücke mitgehen. Die Höhe des Entwendungsschadens muss noch ermittelt werden. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen. Rückfragen ...

