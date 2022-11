Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisiert mit Fahrzeug unterwegs und überschlagen

Frössen (ots)

Am Montag gegen 6:15 Uhr befuhr ein 40-Jähriger mit seinem LKW Fiat die Bundesstraße 90 zwischen Gefell und Frössen. Ca. 300 Meter nach dem Abzweig der Landstraße 1093 fuhr er in einer Linkskurve geradeaus, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf dem angrenzenden Feld. Dabei verletzte er sich leicht und wurde ins Krankenhaus nach Hof eingeliefert. Dort erfolgte zugleich die Blutentnahme, da ein freiwilliger Atemalkoholtest 2,64 Promille ergab. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

