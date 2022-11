Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Aufbruch von Zigarettenautomat gesucht

Unterwellenborn (ots)

Unbekannte brachen in der zurückliegenden Nacht wiederholt einen Zigarettenautomaten auf - dieses Mal in der Lindenstraße in Unterwellenborn. Eine Zeugin vernahm in der Nacht gegen 02:00 Uhr Geräusche und stellte am nächsten Morgen die Beschädigung fest. Offensichtlich hatten Unbekannte den Automaten brachial geöffnet und anschließend sowohl das Bargeld als auch die Zigaretten gestohlen. Dementsprechend entstand hoher Sach- und Beuteschaden, eine Spurensicherung erfolgte bereits. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen (Personen oder Fahrzeuge) in diesem Zusammenhang nimmt die KPI Saalfeld unter 03672-417 1464 entgegen.

