Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Überholt, Unfall gebaut und weitergefahren

Oberloquitz (ots)

Am 30.10.22 gegen 12:15 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 85 auf der Geraden zwischen Gabe Gottes und Oberloquitz ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Eine derzeit noch unbekannte Fahrzeug-Führerin überholte mit ihrem weißen Kleinwagen einen roten Dacia. Beim Wiedereinscheren kam es zum seitlichen Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Die Unfall-Verursacherin machte sich danach aus dem Staub, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Sie trug dunkle Haare bis kurz unter die Ohren und war etwa 20 bis 30 alt. An der rechten Fahrzeugseite des Verursacher-Fahrzeugs befand sich ein Schriftzug, der mit einem großen "D" anfing. Möglicherweise handelte es sich um einen VW mit steilem Heck. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell