LPI-SLF: Fahrzeugführer mit 0,66Promille

Eliasbrunn (ots) - Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag schmierten bislang unbekannte Täter mit schwarzer Farbe einen Schriftzug an die Mauern der Dorfkirche in Eliasbrunn. Der Schriftzug ist ca. 80cm hoch und 5m lang. Die Polizeiinspektion Saale-Orla bittet um Zeugen welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tätern geben können.

