LPI-SLF: Fahrzeugführer mit 1,28 Promille

Bad Blankenburg / Kaulsdorf / Rottenbach (ots) - In der Nacht von Samstag zu Sonntag stellten Beamte vom Inspektionsdienst Saalfeld drei Trunkenheitsfahrten im Ordnungswidrigkeitenbereich fest. Los ging es um 20.30 Uhr in Bad Blankenburg, als bei einem 35-jährigen Golffahrer der Atemalkoholtest vor Ort 0,75 Promille ergab. Kurz nach 21 Uhr war ein 37-jähriger mit seinem VW in Kaulsdorf mit 0,6 Promille unterwegs. Mit 0,88 Promille war gegen 23 Uhr ein 44-jähriger mit ...

