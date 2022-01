Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Steinach (ots)

Am 29.01.2022 in der Zeit von 08:30 Uhr bis 15:45 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz am Silbersattel in Steinach eine Unfallflucht. Ein unbekannter Täter fuhr mit seinem Kfz einen schwarzen VW Passat an und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Durch die PI Sonneberg wurden die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich an die PI Sonneberg zu wenden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell