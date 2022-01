Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Holzstapel aus Wald entwendet

Kümla (ots)

Im Zeitraum vom 20.01. bis 27.01. haben in Kümla im Bereich "Alte Zeigenrücker Straße" bislang unbekannte Täter ca. 50 Raummeter an Fichtenstämmen entwendet. Am Ablageort befanden sich 3 Holzpolter mit jeweils 5m Stammlänge. Einer der Polter wurde komplett durch die Täter abtransportiert. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla zu melden.

