Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Trunkenheit und Verletzten

Sundern / Wildewiese (ots)

Samstag, 30.10.2021, 04:10 Uhr

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 23jähriger Mann aus Sundern die Straße "Wilde Wiese von Lenscheid in Richtung Wilde Wiese. Er kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Dies wurde auf einer Länge von 40 beschädigt. Bei Eintreffen der Polizei war der Rettungsdienst bereits vor Ort. Die Person wurde nach ersten Maßnahmen des Rettungsdienstes dem Krankenhaus in Attendorn schwer verletzt zugeführt. Lebensgefahr besteht nicht. Da in der Atemluft des Fahrers deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Werth.

