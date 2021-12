Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Toter bei Brand in Sonneberg - Zeugenhinweise erbeten

Sonneberg (ots)

Beim Brand in der Köppelsdorfer Straße in Sonneberg kam am Abend des 23.12.2021 tragischerweise ein Mensch ums Leben und 13 weitere Personen wurden teilweise schwer verletzt. Das Mehrfamilienhaus ist seitdem unbewohnbar. Die Polizei sucht zum Zwecke der weiteren Ermittlungen dringend Zeugen. Wer hat an dem besagten Abend, ab 18:00 Uhr, Foto- und Videoaufnahmen vom Brandort und -geschehen gefertigt und kann diese der Thüringer Polizei zur Verfügung stellen? Video- und Bildaufnahmen aller Art, auch von Überwachungskameras oder sogenannten Dash-Cams, werden erbeten. Bitte steuern Sie diese Informationen, als auch jegliche Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen oder Personen, über folgendes Hinweisportal: https://th.hinweisportal.de.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell