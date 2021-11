Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrüche in mehrere Bungalows

Gräfenwarth (ots)

Unbekannte drangen in der kürzlichen Vergangenheit (Tatzeitraum nicht näher eingrenzbar) in -wie bislang bekannt- vier Bungalows im Bereich der "Sperrmauer" ein. Neben dem entstandenen Sachschaden wurden vermutlich überwiegend Lebensmittel entwendet bzw. teilweise sogar an Ort und Stelle konsumiert. Die Polizei hat die Ermittlungen nach einer erfolgten Spurensuche und -sicherung aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen im Zusammenhang mit den Einbrüchen nimmt die Polizei in Schleiz entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell