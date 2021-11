Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Korrektur zur Pressemeldung vom 15.11.2021: Beleidigungen und Auseinandersetzung bei Fußballspiel

Rudolstadt/ Cumbach (ots)

In einer Pressemeldung vom vergangenen Montag war über Tumulte und Beleidigungen bei einem Fußballspiel in Rudolstadt/ Cumbach berichtet worden. Nachträglich wird die Meldung, nachdem ein irrtümliches Vertauschen der jeweiligen Beschuldigten/ Geschädigten stattfand, wie folgt korrigiert: Am Samstagabend kam es während eines Fußballspiels in Rudolstadt/ Cumbach zwischen Spielern des FC Erfurt B Junioren und dem SV Schwarza zunächst zu Tumulten auf dem Spielfeld. Die Rangeleien führten schließlich zum Spielabbruch. Als die Gastmannschaft aus Erfurt das Spielfeld verließ wurden drei der Spieler durch Spieler der Heimmannschaft -mitunter politisch motiviert- beleidigt. Bei den beiden Beschuldigten der Heimmannschaft handelt es sich um zwei 16-Jährige. Die Ermittlungen dauern an.

