Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Drogenvortest positiv: Fahrer versucht sich durch Flucht Maßnahme zu entziehen

Sonneberg (ots)

Mittwochnachmittag kontrollierten Beamte der Einsatzunterstützung der LPI Saalfeld einen Fahrzeugführer in der Köppelsdorfer Straße in Sonneberg. Als ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest ein positives Ergebnis erbrachte, versuchte der 35-jährige Beschuldigte zu flüchten, indem er in sein Fahrzeug sprang und den Motor startete. Der Beschuldigte konnte jedoch durch die eingesetzten Beamten festgehalten werden, es wurden keine Personen verletzt. Den Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

