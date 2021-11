Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Versuchter Einbruch in Lagerkomplexe

Sonneberg (ots)

Mittwochnachmittag wurde festgestellt, dass Unbekannte versucht hatten, in zwei Lagerkomplexe in der Bettelhecker Straße in Sonneberg einzubrechen. Die Täter schlugen dazu das Seitenfenster der ehemaligen Waschanlage ein und machten sich an der hinteren Eingangstür sowie an der Zugangstür zum zweiten Gebäude zu schaffen. Trotz aller Versuche schafften es die Unbekannten nicht, in die Räumlichkeiten einzudringen und somit blieb es beim Sachschaden von etwa 450 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0 entgegen. In der Vergangenheit kam es bereits mehrfach zu Einbruch-Versuchen in dieses Objekt.

