Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung auf Bolzplatz

Rudolstadt (ots)

Unbekannte beschädigten am 17.10.2021 den Zaun und das Fußballtor des öffentlichen Bolzplatzes neben der Schiller Schule in der Sigismundstraße in Rudolstadt. Dabei entstand Sachschaden von etwa 400 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell