Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unfall beim Einparken
Heilbad Heiligenstadt (ots)
Eine 19-jährige Fahrzeugführerin verursachte am Samstagabend gegen 18:42 Uhr einen Verkehrsunfall. Die Fahrzeugführerin beabsichtigte in der Warschauer Straße in Heilbad Heiligenstadt einzuparken. Hierbei touchierte diesen einen geparkten Pkw Alfa Romeo eines 37-Jährigen. Es entstand geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen.
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