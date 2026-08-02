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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht auf der Durchreise

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Gegen 19:25 Uhr fiel den Beamten auf der A 38 nahe Heilbad Heiligenstadt ein Pkw Renault auf. Dieser wurde abseits der Autobahn eine Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei fiel auf, dass der 45-jährige Renaultfahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Drogenvortest erhärtete den Verdacht, sodass zur Beweissicherung bei dem Fahrzeugführer eine Blutentnahme in einem nahegelegenen Krankenhaus durchgeführt wurde. Im Anschluss wurde dem auf der Druchreise befindlichen Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrzeugführer muss, bei positiven Blutergebnis, mit einer empfindlichen Geldstrafe rechnen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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