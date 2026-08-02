Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Tastungen (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr ereignete sich auf der L 2017 kurz vor Tastungen ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 64-jähriger Seatfahrerin befuhr die L 2017 von Ferna / B 247 kommend in Richtung Tastungen. Vor ihr fuhr ein 33-jähriger Transportfahrer, welcher links in einen Feldweg einbiegen wollte. Die Seatfahrerin interpretierte das immer langsam werdende Fahren des Transporters falsch und setzte zum Überholen an. Hierbei übersah diese auch das Linksblinken des Transporters und es kam es kam zur Kollision zwischen dem abbiegenden Transport und dem Pkw Seat. Die 64-jährige Seatfahrerin verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht und wurde mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000,- Euro.

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