PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fliegender Metallhaken

Neustadt / Am Ohmberg (ots)

Am frühen Samstagabend gegen 18:00 Uhr meldete sich eine 41-jährige Geschädigte aus der Feldstraße in Neustadt / Am Ohmberg bei der Polizei des Eichsfeldkreises. Diese befand sich zuvor in ihrem Garten neben ihrem Pool. Plötzlich flog ein etwa 22cm langer, rostiger Metallhaken von oben in den Pool und verfehlte glücklicherweise die Geschädigte. Sachschaden hinterließ der Metallhaken nicht. Durch die aufnehmenden Beamten wird nun wegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 02.08.2026 – 07:23

    LPI-NDH: Berauscht auf der Durchreise

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Gegen 19:25 Uhr fiel den Beamten auf der A 38 nahe Heilbad Heiligenstadt ein Pkw Renault auf. Dieser wurde abseits der Autobahn eine Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei fiel auf, dass der 45-jährige Renaultfahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Drogenvortest erhärtete den Verdacht, sodass zur Beweissicherung bei dem Fahrzeugführer eine ...

    mehr
  • 02.08.2026 – 07:10

    LPI-NDH: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

    Tastungen (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr ereignete sich auf der L 2017 kurz vor Tastungen ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 64-jähriger Seatfahrerin befuhr die L 2017 von Ferna / B 247 kommend in Richtung Tastungen. Vor ihr fuhr ein 33-jähriger Transportfahrer, welcher links in einen Feldweg einbiegen wollte. Die Seatfahrerin interpretierte das immer langsam werdende Fahren des ...

    mehr
  • 01.08.2026 – 07:52

    LPI-NDH: Crash an der Ampelkreuzung mit einer verletzten Person

    Worbis (ots) - Am Freitagmittag gegen 12:15 Uhr ereignete sich in Worbis ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 58-jährige Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem Pkw Subaru in Worbis im Kreuzungsbereich Breitenbacher Straße / Nordhäuser Straße an grüner Lichtzeichenanlage weiter geradeaus in die Dr.-August-Hübenthal-Straße. Eine 51-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren