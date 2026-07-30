LPI-SHL: Ballenpresse durch Brand zerstört

Kaltennordheim (ots) - Dienstagmorgen gegen 07:45 Uhr stellte eine Frau ihr graues Pedelec gesichert an einer Bushaltestelle in der Feldabahnstraße in Kaltennordheim ab. Als es am nächsten Tag gegen 09:30 Uhr dort abgeholt werden sollte, waren nur noch die zuvor am Fahrrad angebrachten Taschen vor Ort. Das Pedelec im Wert von etwa 1.300 Euro hatten unbekannte Täter entwendet. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder ...

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