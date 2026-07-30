LPI-SHL: Ballenpresse durch Brand zerstört
Nordheim (ots)
Mittwochnachmittag presste der 49-jährige Fahrer eines Traktors mit einer angehängten Ballenpresse Strohballen auf einem abgeernteten Feld bei Nordheim (Grabfeld). Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts fing die Presse plötzlich an zu qualmen und fortfolgend zu brennen. Die Feuerwehr war im Einsatz und löschte sowohl die Maschine, als auch Teile des angrenzenden Feldes. Der Gesamtschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand.
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