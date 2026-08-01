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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash an der Ampelkreuzung mit einer verletzten Person

Worbis (ots)

Am Freitagmittag gegen 12:15 Uhr ereignete sich in Worbis ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Eine 58-jährige Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem Pkw Subaru in Worbis im Kreuzungsbereich Breitenbacher Straße / Nordhäuser Straße an grüner Lichtzeichenanlage weiter geradeaus in die Dr.-August-Hübenthal-Straße. Eine 51-jährige Fahrzeugführer kam mit ihrem Pkw Ford aus Richtung Nordhäuser Straße und bog trotz roter Lichtzeichenanlage nach rechts in die Dr.-August-Hübenthal-Straße ein. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zum Verkehrsunfall beider Fahrzeuge. Die 51-jährige Unfallverursacherin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Es entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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