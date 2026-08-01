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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfahrtsfehler führt zum Verkehsunfall

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Samstagmorgen gegen 03:50 Uhr beabsichtigte ein 26-jähriger Fahrzeugführer in Heilbad Heiligenstadt aus der Göttinger Straße kommend links in die Bahnhofstraße einzufahren. Hierbei übersah dieser den vorfahrtsberechtigten 18-jährigen Fahrzeugführer und es kam im Einmündungsbereich zum Verkehrsunfall. Der Pkw VW des 18-jährigen Unfallgeschädigten musste unfallbedingt durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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