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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kopfverletzung nach Fahrradunfall - Radfahrer stürzt nach Reifenplatzer

Geisleden (ots)

Am Freitagmittag waren drei Radfahrer auf einem Radweg zwischen Geisleden und Kreuzebra unterwegs, als einem plötzlich ein Reifen platzte. Auf Grund dieser Panne kam der Mann unvermittelt zu Fall und verletzte sich am Kopf. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. In diesem Zusammenhang empfiehlt die Polizei, dass ein Helm bei Stützen häufig schwere Verletzungen verhindern kann.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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