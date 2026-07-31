Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte besprühen Sattelauflieger - Sachbeschädigung durch Graffito

Bad Langensalza (ots)

In der Tonnaer Straße wurde ein geparktes LKW-Gespann zum Ziel von unbekannten Tätern. Sie brachten einen 200 cm mal 80 cm großen Schriftzug eines Thüringer Fußballclubs an dem Anhänger auf. Durch die großflächige Veränderung des Erscheinungsbildes, welche nicht mit einfachen Mitteln entfernt werden konnte, wurde am Anhänger eine Sachbeschädigung verwirklicht.

Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0192194

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