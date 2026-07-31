Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rettungshubschrauber im Einsatz - Frau stürzt beim Fahrradfahren

Greußen (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam eine 55-jährige Frau in der Lindenstraße mit ihrem Fahrrad zu Fall, da sie einen Bordstein touchierte. Sie geriet zuvor ins Schleudern, nachdem ein Windstoß ihren Sonnenhut vom Kopf blies. Sie griff nach dem fallenden Hut und verlor die Kontrolle über ihr Zweirad. Bei dem anschließenden Sturz verletzte sich die Frau so schwer, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

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