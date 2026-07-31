Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte Schrauber entwenden zwei Autoräder - Polizei sucht Zeugen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der Jakobistraße wurde am 24. Juli, gegen 22 Uhr, ein VW Polo abgeparkt. Von diesem Auto wurden bis zum 25. Juli, 6 Uhr, zwei Räder an der Fahrerseite abmontiert und entwendet. Wo die Räder einst waren, hinterließ der unbekannte Täter zwei Steine, auf dem das Auto aufgebockt wurde.

Die Tathandlung dürfte vermutlich nur einige Minuten gedauert haben. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen 0186746

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