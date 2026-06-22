POL-HRO: Aufhebung Öffentlichkeitsfahndung vom 19.06.2026
Güstrow (ots)
Die seit dem 14.06.2026 vermisste 15jährige aus Güstrow konnte wohlbehalten angetroffen werden. Hinweise auf eine Straftat ergaben sich nicht. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe und bittet darum, im Zusammenhang mit der Fahndung veröffentlichte personenbezogene Daten und Lichtbilder zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. Carsten Kroll Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
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