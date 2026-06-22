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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Aufhebung Öffentlichkeitsfahndung vom 19.06.2026

Güstrow (ots)

Die seit dem 14.06.2026 vermisste 15jährige aus Güstrow konnte 
wohlbehalten angetroffen werden. Hinweise auf eine Straftat ergaben 
sich nicht. 

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe und bittet darum, im 
Zusammenhang mit der Fahndung veröffentlichte personenbezogene Daten 
und Lichtbilder zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.

Carsten Kroll
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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