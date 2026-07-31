Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Überraschung nach Gassirunde - Wohnungseinbruch mitten am Tag

Nordhausen (ots)

Am Freitagvormittag teilte eine 36-jährige Frau mit, dass in ihre Wohnung in eine Mehrfamilienhaus in der Gottfried-Erich-Rosenthal-Straße eingebrochen wurde. Unbekannte Täter seien demnach in die Wohnung eingedrungen, als die Frau das Haus verlassen hatte um mit ihrem Hund spazieren zu gehen. Die etwa eine Stunde andauernde Hunderunde nutzten derzeit unbekannte Täter aus, um einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag und Medikamente zu aus der Wohnung zu entwenden.

Wer hat am heutigen Tag in der Zeit zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr etwas Verdächtiges in der Gottfried-Erich-Rosenthal-Straße wahrgenommen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nordhausen unter der Telefonnummer 0361/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0192415

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell